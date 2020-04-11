Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     11.04.2020 12:31

В Подмосковье за сутки зафиксировано 152 новых случая заражения коронавирусом

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Московская область 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 152 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Всего в Московской области с начала пандемии подтверждено 1082 случая заражения.

Всего в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Московская область 

Возврат к списку

Лента новостей

12:54 Город (Москва и область) Строительство инфекционного центра в ТиНАО завершено на 98%

12:31 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки зафиксировано 152 новых случая заражения коронавирусом

12:14 Город (Москва и область) В Москве увеличат коечный фонд для больных коронавирусом

11:31 Город (Москва и область) В Москве за сутки зафиксировано 1030 случаев заражения коронавирусом

11:31 В России В России за сутки зафиксировано 1667 случаев заражения коронавирусом

Актуальные материалы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru