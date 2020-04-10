10 апреля, Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 182 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Всего в Московской области с начала пандемии подтверждено 930 случаев заражения.
Всего в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
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