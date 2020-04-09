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Город (Москва и область)
09.04.2020, 11:42
В Москве 11 вылечившихся от коронавируса стали донорами плазмы для лечения коронавируса
9 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве провели первые процедуры переливания зараженным коронавирусом пациентам крови людей, которые уже излечились от заболевания, донорами стали 11 человек, сообщила ...
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Город (Москва и область)
09.04.2020, 10:57
В Подмосковье за сутки зафиксировано 199 новых случаев заражения коронавирусом
9 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коро...
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Город (Москва и область)
09.04.2020, 10:56
В Москве за сутки зафиксировано 857 случаев заражения коронавирусом
9 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафиксировано 857 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. Всего в городе подтвержден...