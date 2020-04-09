9 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Всего в Московской области с начала пандемии подтверждено 748 случаев заражения.



Всего в России зарегистрировано 10 131 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.