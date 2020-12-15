15 декабря. Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев закрыл полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» под Волоколамском, сообщает телеканал «360».



Полигон планировали закрыть позднее, однако губернатор принял во внимание жалобы местных жителей. По словам Воробьева, требования местных жителей были справедливы.



Теперь все отходы, которые доставлялись на полигон «Ядрово» будут отправлять на комплекс переработки отходов «Храброво» в Можайском районе Подмосковья.



Воробьев также заявил, что до конца года будут закрыты все полигоны, предназначенные для отходов, а отходы будут отвозить на современные комплексы переработки, оснащенные согласно всем современным экологическим стандартам.



10 полигонов уже рекультивировано, еще 7 рекультивируется в настоящее время. В отношении 15 бывших полигонов идет проектирование рекультвации. В 2021 году начнется и планирование рекультивации полигона «Ядрово».



Воробьев отметил, что закрыть полигоны - это важный этап, но конечной целью является их полная рекультивация.