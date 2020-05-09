9 мая. Mossovetinfo.ru – В полицию поступило анонимное сообщение о том, что больница в Коммунарке заминирована, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.



Сообщается, что сотрудники оперативных служб начали проверку больницы. Эвакуация больных и персонала не проводится.