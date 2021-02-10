В поселении Сосенское в ТиНАО объявлен карантин по бешенству

10 февраля. Mossovetinfo.ru – В поселении Сосенское в ТиНАО объявлен карантин по бешенству, соответствующее распоряжение Сергея Собянин опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Случай заражения бешенством домашнего животного был выявлен в поселении Сосенское 8 февраля. В соответствии с распоряжением до 9 апреля в поселении устанавливается карантин.



На период карантина на территории Сосенского запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз домашних животных за пределы поселения, а также отлов диких животных.