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Город (Москва и область)     10.02.2021 17:11

В поселении Сосенское в ТиНАО объявлен карантин по бешенству

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Теги:  животные в городе  ТиНАО  бешенство  карантин 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – В поселении Сосенское в ТиНАО объявлен карантин по бешенству, соответствующее распоряжение Сергея Собянин опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Случай заражения бешенством домашнего животного был выявлен в поселении Сосенское 8 февраля. В соответствии с распоряжением до 9 апреля в поселении устанавливается карантин.

На период карантина на территории Сосенского запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз домашних животных за пределы поселения, а также отлов диких животных.

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Карта места

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Теги: 
животные в городе  ТиНАО  бешенство  карантин 

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