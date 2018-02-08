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Город (Москва и область)     08.02.2018 21:11

В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги

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Теги:  Москва  помещения  жилье  изъятие  госнужды  дорога  реконструкция  Внуково  Минское  Боровское 

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Московские власти распорядились об изъятии для государственных нужд жилых помещений в пяти многоквартирных домах. Помещения по адресу: город Москва, поселение Внуковское, поселок станции Внуково, улица Железнодорожная, в многоквартирных домах 7, 10, 11, 12, 15, изымаются для целей реконструкции автомобильной дороги от Минского шоссе до Боровского шоссе (Внуковское шоссе) (Новомосковский административный округ города Москвы), сообщили ИА «Моссовет» в горадминистрации. Соответствующие распоряжения подписаны замруководителем Департамента городского имущества города Москвы 6 февраля и размещены на официальном сайте Мэра Москвы 8 февраля.

Дом 15 – двенадцатиквартирный, остальные – восьмиквартирные.

Жилые помещения изымаются в соответствии с действующим законодательством, Адресной программой города и Постановлением Правительства Москвы № 957-ПП от 28.12.2015 «Об утверждении проекта планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной сети — Минское шоссе — Внуковское шоссе — Боровское шоссе с учетом прохождения линии трамвая и участка автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное от Боровского шоссе до Киевского шоссе»

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Теги: 
Москва  помещения  жилье  изъятие  госнужды  дорога  реконструкция  Внуково  Минское  Боровское 

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