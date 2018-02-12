Другие материалы
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Город (Москва и область)
12.02.2018, 15:42
На торги выставлен блокирующий пакет акций «Интурист»
12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Блокирующий пакет акций оператора «Интурист» выставлен на торги, которые пройдут 21 марта 2018 года, сообщили ИА «Моссовет» в Департаменте города Москвы по конкурентно...
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Город (Москва и область)
12.02.2018, 13:27
В проекте «Активный гражданин» открыто 394 голосований о благоустройстве дворов
12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - В проекте «Активный Гражданин» (АГ) «уже открыто 394 районных голосования о благоустройстве дворов, и каждый день появляются новые». Об этом сообщается в микроблог...
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Город (Москва и область)
12.02.2018, 11:58
Губернатор Подмосковья проведет 13 февраля встречу с инвесторами «Подмосковная масленица»
12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - В ходе совещания в понедельник у губернатора Московской области «обсуждалась предстоящая встреча с инвесторами «Подмосковная масленица», которая пройдет в Доме Правитель...