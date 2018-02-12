В проекте «Активный гражданин» открыто 394 голосований о благоустройстве дворов

12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - В проекте «Активный Гражданин‏» (АГ) «уже открыто 394 районных голосования о благоустройстве дворов, и каждый день появляются новые». Об этом сообщается в микроблоге проекта.

«Выбирайте виды детских и спортивных площадок, а также места для выгула домашних питомцев в своем районе», - призывает АГ.



«Всего в этом году по решению активных граждан планируется благоустроить 507 объектов!», - также сообщается на сайте проекта.