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09.08.2024, 06:33
В прокате электросамокатов растет напряжение - «Коммерсантъ»
9 августа — Mossovetinfo.ru — Департамент транспорта Москвы предложил действующим в городе операторам кикшеринга (...
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Город (Москва и область)
06.08.2024, 12:00
За 1,5 года в СЗАО сдано под заселение только три реновационных дома
6 августа — Mossovetinfo.ru — В рамках реализации программы реновации под заселение на северо-западе Москвы передан...
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Город (Москва и область)
02.08.2024, 09:49
К 85-летию ВДНХ запустили тематический спецпроект
2 августа — Mossovetinfo.ru — К 85-летию ВДНХ московские власти запустили тематический спецпроект и новое приложение...