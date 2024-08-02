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Город (Москва и область)     09.08.2024 06:33

В прокате электросамокатов растет напряжение - «Коммерсантъ»

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Теги:  электросамокат  кикшеринг  штрафы 

9 августа — Mossovetinfo.ru — Департамент транспорта Москвы предложил действующим в городе операторам кикшеринга (кикшеринг — это краткосрочная аренда электросамокатов- ред.). поднять штрафы для нарушителей в 20 раз с 3–10 тыс. до 100 тыс. руб. размер штрафов для граждан, которые вдвоем пользуются одним прокатным самокатом, а также за передачу управления детям, которые арендовать самокат не имеют права. Об этом сообщает «Коммерсантъ», отмечая, что речь идет о санкциях, налагаемых на граждан компаниями без участия ГИБДД в рамках договора оферты путем списания средств с карты.

Операторы инициативу поддержали концептуально, однако эксперты прогнозируют, что увеличение штрафов до предложенных дептрансом размеров может привести к перегрузке судебной системы.

В адрес операторов сервисов аренды было направлено письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тыс. руб.

Всего с начала сезона операторы выписали 211 тыс. штрафов и заблокировал 213 тыс. аккаунтов пользователей, в том числе получая информацию о нарушителях со стационарных камер ЦОДД, от скаутов сервиса, анализируя видео из соцсетей и из поступающих жалоб.

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Карта места

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Теги: 
электросамокат  кикшеринг  штрафы 

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