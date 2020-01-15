15 января. Mossovetinfo.ru – С момента старта программы реновации жилья по технологии «умного сноса» в Москве демонтировали 17 домов, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.



Как заявил глава департамента Сергей Левкин, поэлементный разбор домов является наиболее щадящим для окружающей среды и позволяет отправлять получающиеся отходы на переработку для вторичного использования в строительстве и благоустройстве.



На месте снесенных домов предусмотрено строительство новостроек для обеспечения «волнового» переселения в рамках программы реновации, а также создание новых зон отдыха, детских и спортивных площадок, объектов социальной инфраструктуры в зависимости от потребностей каждого конкретного района.