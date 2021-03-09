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Город (Москва и область)     09.03.2021 19:06

В рамках программы реновации в Москве построят около 45 млн. кв. метров жилья

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  жилье  реновация жилья  снос пятиэтажек  реновация 

9 марта. Mossovetinfo.ru – Порядка 45 миллионов квадратных метров жилья будет построено в Москве в рамках программы реновации, заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По словам Левкина программа реновации уже набрала ход и в ближайшие годы темпа строительства жилья в рамках программы будут расти в геометрической прогрессии.

Всего для переселения всех жителей, чьи дома попали в программу реновации, необходимо построить около 22 миллионов квадратных метров жилья, однако на месте снесенных домов и стартовых площадках в общей сложности будет построено около 45 миллионов «квадратов».

Ранее сообщалось, что в рамках программы реновации в Москве построено 98 домов, 77 из которых передано под заселение. В общей сложности, с момента старта программы организовано переселение 33,9 тысячи человек из 224 домов. Более 25 тысяч из них уже переехали в новые квартиры

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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  жилье  реновация жилья  снос пятиэтажек  реновация 

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