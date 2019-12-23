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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     23.12.2019 11:42

В районе Северный началось переселение по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  Северный  реновация жилья  переселение  программа реновации 

23 декабря. Mossovetinfo.ru – Переселение в рамках программы реновации жилья стартовало в районе Северный, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.

Жители пятиэтажки на 9-й Северной линии получили письма с предложением нового жилья в двух новостройках на Долгопрудной аллее.

Как сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман, 20 декабря письма с предложением равнозначного жилья были вручены 156 семьям, проживающим в расселяемом доме. За выходные 64 семьи уже определились с выбором новых квартир и дали согласие на переезд.

Северный стал 20-м районом Москвы, жители которого начали переселяться по программе реновации.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Северный  реновация жилья  переселение  программа реновации 

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