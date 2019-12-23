23 декабря. Mossovetinfo.ru – Переселение в рамках программы реновации жилья стартовало в районе Северный, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.
Жители пятиэтажки на 9-й Северной линии получили письма с предложением нового жилья в двух новостройках на Долгопрудной аллее.
Как сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман, 20 декабря письма с предложением равнозначного жилья были вручены 156 семьям, проживающим в расселяемом доме. За выходные 64 семьи уже определились с выбором новых квартир и дали согласие на переезд.
Северный стал 20-м районом Москвы, жители которого начали переселяться по программе реновации.
11:42 Город (Москва и область) В районе Северный началось переселение по программе реновации
11:00 Другое Яндекс.Видео и YouTube могут навечно заблокировать в России - эксперт
10:10 Город (Москва и область) Департамент образования Москвы выпустил видеообращение по эвакуации школ
09:42 Город (Москва и область) Горячая линия для туристов в Москве начала работать на китайском языке
09:01 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 23 по 29 декабря
13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова
13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин
09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов
16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат
18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав