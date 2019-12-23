23 декабря. Mossovetinfo.ru – Переселение в рамках программы реновации жилья стартовало в районе Северный, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.



Жители пятиэтажки на 9-й Северной линии получили письма с предложением нового жилья в двух новостройках на Долгопрудной аллее.



Как сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман, 20 декабря письма с предложением равнозначного жилья были вручены 156 семьям, проживающим в расселяемом доме. За выходные 64 семьи уже определились с выбором новых квартир и дали согласие на переезд.



Северный стал 20-м районом Москвы, жители которого начали переселяться по программе реновации.