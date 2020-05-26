26 мая. Mossovetinfo.ru – С 1 августа в России повысят накопительные пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
Пенсии повысятся на 9,13%. Повышение связано с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые в прошлом году превысили инфляцию в три раза.
Повышение коснется 80 тысяч человек и произойдет автоматически, писать заявление для повышения пенсии не придется.
Кроме того, с 1 август на 7,99% вырастут пенсии у участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым деньги выплачивают не накопительной, а срочной пенсионной выплатой (в течение периода, определенного самим получателем). Повышение затронет 32 тысячи человек.
В настоящее время средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей, а размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 1705 рублей.
13:55 Город (Москва и область) В России с 1 августа повысят накопительные пенсии
12:36 Общество Москва вернется к климатической норме в последних числах мая
11:33 В России РЖД начали возвращение в расписание отмененных из-за коронавируса поездов
10:45 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки выявлено 817 случаев заражения корнавирусом
10:42 Город (Москва и область) В Москве вновь выявлено менее 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»
14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт
18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая
13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции
12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление
19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска
17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая
14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня
08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая
15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы
23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами
20:45 В мире Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35
18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится
16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга