26 мая. Mossovetinfo.ru – С 1 августа в России повысят накопительные пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.



Пенсии повысятся на 9,13%. Повышение связано с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые в прошлом году превысили инфляцию в три раза.



Повышение коснется 80 тысяч человек и произойдет автоматически, писать заявление для повышения пенсии не придется.



Кроме того, с 1 август на 7,99% вырастут пенсии у участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым деньги выплачивают не накопительной, а срочной пенсионной выплатой (в течение периода, определенного самим получателем). Повышение затронет 32 тысячи человек.



В настоящее время средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей, а размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 1705 рублей.