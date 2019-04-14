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Город (Москва и область)     14.04.2019 17:02

В соединении ПВО Подмосковья прошли условные пуски с участием С-400 и «Панцирь-С»

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Теги:  Московская область  ПВО  С-400  «Панцирь-С» 

14 апреля, Mossovetinfo.ru - В соединении ПВО Подмосковья прошли условные пуски с участием С-400 и «Панцирь-С» накануне отмечаемого в воскресенье в Вооруженных Силах России Дня войск противовоздушной обороны в соединении противовоздушной обороны прошла контрольная проверка за зимний период обучения.

«К проверке были привлечены подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск, включая боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», радиолокационных станций и командных пунктов», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В ходе манёвров боевым расчетам радиотехнических войск предстояло обнаружить более сотни воздушных целей в зоне ответственности, а расчеты комплексов С-400 и «Панцирь-С» выполнили условные пуски зенитных управляемых ракет по контрольным целям, - отмечается в сообщении.

По информации Минобороны, «боевые расчеты подразделений ПВО с задачей справились, уничтожив все контрольные цели на дальних границах в зоне поражения».

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Теги: 
Московская область  ПВО  С-400  «Панцирь-С» 

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