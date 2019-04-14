В соединении ПВО Подмосковья прошли условные пуски с участием С-400 и «Панцирь-С»

14 апреля, Mossovetinfo.ru - В соединении ПВО Подмосковья прошли условные пуски с участием С-400 и «Панцирь-С» накануне отмечаемого в воскресенье в Вооруженных Силах России Дня войск противовоздушной обороны в соединении противовоздушной обороны прошла контрольная проверка за зимний период обучения.



«К проверке были привлечены подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск, включая боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», радиолокационных станций и командных пунктов», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.



В ходе манёвров боевым расчетам радиотехнических войск предстояло обнаружить более сотни воздушных целей в зоне ответственности, а расчеты комплексов С-400 и «Панцирь-С» выполнили условные пуски зенитных управляемых ракет по контрольным целям, - отмечается в сообщении.



По информации Минобороны, «боевые расчеты подразделений ПВО с задачей справились, уничтожив все контрольные цели на дальних границах в зоне поражения».