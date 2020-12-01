1 декабря. Mossovetinfo.ru – В Московском районе Сокольники установлен карантин по бешенству, соответствующее распоряжение Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В распоряжении указано, что 30 ноября на территории района был выявлен случай заболевания бешенством домашнего животного. В связи с этим, до 1 февраля 2021 года в районе установлен карантин.



На территории района в период карантина запрещаются проведение выставок собак и кошек, торговля животными, а также вывоз животных за пределы района.



Контроль за соблюдением карантина и выполнением мероприятий по ликвидации очага бешенства животных возложен на Комитет ветеринарии Москвы.