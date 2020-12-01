1 декабря. Mossovetinfo.ru – В Московском районе Сокольники установлен карантин по бешенству, соответствующее распоряжение Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В распоряжении указано, что 30 ноября на территории района был выявлен случай заболевания бешенством домашнего животного. В связи с этим, до 1 февраля 2021 года в районе установлен карантин.
На территории района в период карантина запрещаются проведение выставок собак и кошек, торговля животными, а также вывоз животных за пределы района.
Контроль за соблюдением карантина и выполнением мероприятий по ликвидации очага бешенства животных возложен на Комитет ветеринарии Москвы.
19:08 Город (Москва и область) В Сокольниках установлен карантин по бешенству
18:18 Власть Лавров: РФ едва ли примет требование Санду о выводе миротворцев из Приднестровья
17:27 Город (Москва и область) Участок Некрасовской линии метро закрою с 12 по 14 декабря
16:38 Общество СК опроверг информацию о проверке слов Алексея Навального в эфире «Эха Москвы»
16:12 Город (Москва и область) Движение по двум линиям метро временно ограничат с 12 по 22 декабря
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса
19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря
16:56 В России Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав
14:07 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о нововведениях при лечении больных с COVID-19
09:49 Общество Новый рекорд: почти 8000 новых случаев коронавируса выявлено в Москве за сутки