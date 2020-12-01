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Город (Москва и область)     01.12.2020 19:08

В Сокольниках установлен карантин по бешенству

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Теги:  Сокольники  домашние животные  карантин  животные в городе  бешенство 

1 декабря. Mossovetinfo.ru – В Московском районе Сокольники установлен карантин по бешенству, соответствующее распоряжение Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В распоряжении указано, что 30 ноября на территории района был выявлен случай заболевания бешенством домашнего животного. В связи с этим, до 1 февраля 2021 года в районе установлен карантин.

На территории района в период карантина запрещаются проведение выставок собак и кошек, торговля животными, а также вывоз животных за пределы района.

Контроль за соблюдением карантина и выполнением мероприятий по ликвидации очага бешенства животных возложен на Комитет ветеринарии Москвы.


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Карта места

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Теги: 
Сокольники  домашние животные  карантин  животные в городе  бешенство 

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