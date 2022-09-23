В субботу 24 сентября в столичном регионе ожидается сильный дождь - МЧС

23 сентября, Mossovetinfo.ru - «В период с 3:00 до конца суток 24 сентября в Москве ожидается сильный дождь», - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.



Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а водителям - снижать скорость, избегать внезапных маневров на дорогах.



В столице «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя объявлен с 3:00 субботы, 24 сентября, до 00:00 воскресенья, 25 сентября,сообщил Гидрометцентр России.