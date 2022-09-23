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Город (Москва и область)     23.09.2022 12:13

В субботу 24 сентября в столичном регионе ожидается сильный дождь - МЧС

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Теги:  МЧС  дождь 

23 сентября, Mossovetinfo.ru - «В период с 3:00 до конца суток 24 сентября в Москве ожидается сильный дождь», - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а водителям - снижать скорость, избегать внезапных маневров на дорогах.

В столице «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя объявлен с 3:00 субботы, 24 сентября, до 00:00 воскресенья, 25 сентября,сообщил Гидрометцентр России.

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Теги: 
МЧС  дождь 

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