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Город (Москва и область)     05.06.2018 07:54

В связи с ЧМ-2018 изменены правила въезда автобусов в Москву

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Теги:  транспорт  автобусы  безопасность  ЧМ-2018  чемпионат мира-2018  чемпионат мира по футболу 

5 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве в с 1 до 17 июля изменены правила въезда автобусов на территорию города. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

На подъездах к МКАД установлено 200 дорожных знаков, которые информируют водителей об ограничениях.

На территорию Москвы смогут проехать только автобусы, которые:

- осуществляют регулярные перевозки пассажиров в границах города;
- оснащены аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
- получили разрешение на въезд от уполномоченного территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Ограничения были введены в соответствии с указом президента России об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018.


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Теги: 
транспорт  автобусы  безопасность  ЧМ-2018  чемпионат мира-2018  чемпионат мира по футболу 

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