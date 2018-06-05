5 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве в с 1 до 17 июля изменены правила въезда автобусов на территорию города. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



На подъездах к МКАД установлено 200 дорожных знаков, которые информируют водителей об ограничениях.



На территорию Москвы смогут проехать только автобусы, которые:



- осуществляют регулярные перевозки пассажиров в границах города;

- оснащены аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

- получили разрешение на въезд от уполномоченного территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.



Ограничения были введены в соответствии с указом президента России об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018.