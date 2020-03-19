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Город (Москва и область)     19.03.2020 12:57

В ТиНАО началось строительство лечебного блока инфекционного центра

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Теги:  ТиНАО  больница  строительство  коронавирус 

19 марта. Mossovetinfo.ru – На площадке строительства нового инфекционного центра в ТиНАО началось строительство лечебного блока, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева уже залит фундамент будущих лечебных корпусов, началось их возведение. Всего в лечебном блоке будет 12 корпусов, в том числе лабораторный, хозяйственный и блок санитарной обработки.

В ближайшее время начнется строительство реанимационного блока, который состоит из 16 корпусов, в том числе из 10 корпусов интенсивной терапии, которые будут рассчитаны на 250 мест.

Бочкарев также сообщил, что в строительстве нового инфекционного центра принимают участие 2 тысячи рабочих 500 единиц техники. При этом, планируется увеличение числа рабочих, в пиковый период их количество вырастет до 5 тысяч человек.

Заммэра подчеркнул, что строящийся инфекционный центр не будет временным сооружением, а станет ультрасовременным медицинским центром, который прослужит несколько десятков лет.

Решение о строительстве нового инфекционного центра в поселении Вороновское в ТиНАО рядом с деревеней Голохвастово было принято в связи с распространением коронавируса. Строительство нового центра началось 13 марта. Планируется, что инфекционный центр будет построен в самые кратчайшие сроки.


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Теги: 
ТиНАО  больница  строительство  коронавирус 

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