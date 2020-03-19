19 марта. Mossovetinfo.ru – На площадке строительства нового инфекционного центра в ТиНАО началось строительство лечебного блока, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
По словам Бочкарева уже залит фундамент будущих лечебных корпусов, началось их возведение. Всего в лечебном блоке будет 12 корпусов, в том числе лабораторный, хозяйственный и блок санитарной обработки.
В ближайшее время начнется строительство реанимационного блока, который состоит из 16 корпусов, в том числе из 10 корпусов интенсивной терапии, которые будут рассчитаны на 250 мест.
Бочкарев также сообщил, что в строительстве нового инфекционного центра принимают участие 2 тысячи рабочих 500 единиц техники. При этом, планируется увеличение числа рабочих, в пиковый период их количество вырастет до 5 тысяч человек.
Заммэра подчеркнул, что строящийся инфекционный центр не будет временным сооружением, а станет ультрасовременным медицинским центром, который прослужит несколько десятков лет.
Решение о строительстве нового инфекционного центра в поселении Вороновское в ТиНАО рядом с деревеней Голохвастово было принято в связи с распространением коронавируса. Строительство нового центра началось 13 марта. Планируется, что инфекционный центр будет построен в самые кратчайшие сроки.
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