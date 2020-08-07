7 августа. Mossovetinfo.ru – В ТиНАО началось расселение первых 13 домов в рамках программы реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.



В новые квартиры переедут 575 человек из 217 семей, которые проживают в поселках Шишкин лес и Армейский. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, более 90% из них уже дали согласие на переезд.



Новые квартиры жители расселяемых домов получают в двух новостройках, построенных в поселке Шишкин лес. Первые 60 семей переедут уже в ближайшие дни, еще 72 договора находятся в процессе оформления. Полностью расселение 13 домов планируется завершить не позднее марта 2021 года.