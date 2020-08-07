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Город (Москва и область)     07.08.2020 09:06

В ТиНАО стартовало расселение первых 13 домов по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  ТиНАО  программа реновации  снос пятиэтажек  жилье 

7 августа. Mossovetinfo.ru – В ТиНАО началось расселение первых 13 домов в рамках программы реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.

В новые квартиры переедут 575 человек из 217 семей, которые проживают в поселках Шишкин лес и Армейский. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, более 90% из них уже дали согласие на переезд.

Новые квартиры жители расселяемых домов получают в двух новостройках, построенных в поселке Шишкин лес. Первые 60 семей переедут уже в ближайшие дни, еще 72 договора находятся в процессе оформления. Полностью расселение 13 домов планируется завершить не позднее марта 2021 года.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  ТиНАО  программа реновации  снос пятиэтажек  жилье 

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