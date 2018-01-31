В центре Москвы обнаружена пуговица XVIII века с мальтийским кресто

1 февраля. Mossovetinfo.ru - В центре Москвы обнаружена пуговица XVIII века с мальтийским кресто. Об этом сообщается на официальном портале сэра и правительства столицы.



Артефакт обнаружили во время строительных работ на Остоженке. Там же было найдено порядка 300 разных предметов XVI–XVIII веков.