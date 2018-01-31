Другие материалы
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Город
01.02.2018, 14:52
Уволен ответственный за обрушение лесов у метро «Улица 1905 года»
1 февраля. Mossovetinfo.ru - Начальник участка, который был ответственен за ремонт перехода у станции метро «Улица 1905 года», освобожден от должности, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков на ...
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Город
01.02.2018, 11:02
В центре Москвы обнаружена пуговица XVIII века с мальтийским кресто
1 февраля. Mossovetinfo.ru - В центре Москвы обнаружена пуговица XVIII века с мальтийским кресто. Об этом сообщается на официальном портале сэра и правительства столицы. Артефакт обнаружили во вре...
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Город
31.01.2018, 12:44
Участок СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе планируется открыть в 2018 году
31 января. Mossovetinfo.ru – Участок Северо-Западной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе планируется открыть в 2018 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сейчас он ...