26 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Центральном административном округе Москвы будет снесено 109 домов, сообщил журналистам начальник управления реновации столичного департамента строительства Александр Потехин.



По словам Потехина, около половины попавших под снос домов находятся в Пресненском районе. Ранее Потехин сообщил, что жители 18 домов в микрорайоне Камушки уже начали переселение в новые квартиры по программе реновации, переселение должно быть завершено до конца года.



Потехин также сообщил, что для расселения 109 подлежащих сносу домов, необходимо построить 400 тысяч квадратных метров жилья.