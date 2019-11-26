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Город (Москва и область)     26.11.2019 14:39

В центре Москвы по программе реновации снесут 109 домов

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Теги:  Программа реновации жилья  ЦАО  программа реновации  снос пятиэтажек  реновация жилья 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Центральном административном округе Москвы будет снесено 109 домов, сообщил журналистам начальник управления реновации столичного департамента строительства Александр Потехин.

По словам Потехина, около половины попавших под снос домов находятся в Пресненском районе. Ранее Потехин сообщил, что жители 18 домов в микрорайоне Камушки уже начали переселение в новые квартиры по программе реновации, переселение должно быть завершено до конца года.

Потехин также сообщил, что для расселения 109 подлежащих сносу домов, необходимо построить 400 тысяч квадратных метров жилья.


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Теги: 
Программа реновации жилья  ЦАО  программа реновации  снос пятиэтажек  реновация жилья 

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