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Город (Москва и область)     04.08.2020 12:08

В центре Москвы заработал велопатруль

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Теги:  велосипеды  транспорт 

4 августа. Mossovetinfo.ru - Транспортный комплекс Москвы сообщил о запуске Московского велопатруля. Штат из 4 велосипедистов будет курсировать внутри Бульварного кольца и на Лесной улице.

«Обращайтесь к сотрудникам в любой проблемной ситуации независимо от того, передвигаетесь ли вы на машине, велосипеде или пешком», - отметили в транспортном комплексе.

Отмечается, что у бригады велосипедистов есть все для оперативной помощи на дорогах: аптечка и вода, ремонтный комплект для велосипеда, огнетушитель и бланки европротокола.

Велопатруль также будет следить за состоянием светофоров, знаков, велопарковок и станций велопроката и в случае необходимости оставлять заявки на ремонт. Патрульные будут фиксировать неправильные парковки и проводить с нарушителями разъяснительные беседы.

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Карта места

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Теги: 
велосипеды  транспорт 

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