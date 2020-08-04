В центре Москвы заработал велопатруль

4 августа. Mossovetinfo.ru - Транспортный комплекс Москвы сообщил о запуске Московского велопатруля. Штат из 4 велосипедистов будет курсировать внутри Бульварного кольца и на Лесной улице.



«Обращайтесь к сотрудникам в любой проблемной ситуации независимо от того, передвигаетесь ли вы на машине, велосипеде или пешком», - отметили в транспортном комплексе.



Отмечается, что у бригады велосипедистов есть все для оперативной помощи на дорогах: аптечка и вода, ремонтный комплект для велосипеда, огнетушитель и бланки европротокола.



Велопатруль также будет следить за состоянием светофоров, знаков, велопарковок и станций велопроката и в случае необходимости оставлять заявки на ремонт. Патрульные будут фиксировать неправильные парковки и проводить с нарушителями разъяснительные беседы.