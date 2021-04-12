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Город (Москва и область)     12.04.2021 17:14

В ЦОДД сообщили, что водители Москвы уже могут «переобуть» свои машины

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Теги:  погода  автомобили  шины  ЦОДД 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Теплая погода, установившаяся в Москве, позволяет автомобилистам «переобуть» свои машины и сменить зимнюю резину на летнюю, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Представитель ЦОДД отметил, что менять резину предпочтительнее в будние дни, так как в выходные дни и в майские праздники приходится пик очередей в мастерские шиномонтажа.

Использовать летнюю резину в теплое время года необходимо для лучшего сцепления с дорогой, так как зимняя резина в этот период теряет свои свойства, что приводит к ухудшению сцепления с дорогой и чревато авариями.

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Теги: 
погода  автомобили  шины  ЦОДД 

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