В Тверском районе на улице Новослободская демонтирована пристройка с подвалом

1 марта. Mossovetinfo.ru – На Новослободской улице демонтирована незаконно возведенная пристройка к административному зданию, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.



Двухэтажное административное здание принадлежит юридическому лицу, это же юридическое лицо является арендатором прилегающего земельного участка. Однако, на земельном участке собственник незаконно возвел пристройку к основному зданию, не предусмотренную технической документацией.



При этом, разрешение на строительство получено не было, сведения о зарегистрированных правах отсутствуют.



В настоящее время самострой демонтирован, здание приведено в первоначальный вид.



