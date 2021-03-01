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Город (Москва и область)     01.03.2021 16:00

В Тверском районе на улице Новослободская демонтирована пристройка с подвалом

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Теги:  снос самостроя 

1 марта. Mossovetinfo.ru – На Новослободской улице демонтирована незаконно возведенная пристройка к административному зданию, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

Двухэтажное административное здание принадлежит юридическому лицу, это же юридическое лицо является арендатором прилегающего земельного участка. Однако, на земельном участке собственник незаконно возвел пристройку к основному зданию, не предусмотренную технической документацией.

При этом, разрешение на строительство получено не было, сведения о зарегистрированных правах отсутствуют.

В настоящее время самострой демонтирован, здание приведено в первоначальный вид.


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Теги: 
снос самостроя 

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