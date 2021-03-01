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Город (Москва и область)
01.03.2021, 16:00
В Тверском районе на улице Новослободская демонтирована пристройка с подвалом
1 марта. Mossovetinfo.ru – На Новослободской улице демонтирована незаконно возведенная пристройка к административному зданию, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Госинспекции по недвижимости. ...
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Город (Москва и область)
01.03.2021, 14:41
Путепровод построят на Ленинградском шоссе
1 марта. Mossovetinfo.ru – Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект строительства путепровода на Ленинградском шоссе, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Новый путепровод...
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Город (Москва и область)
01.03.2021, 13:52
Движение на участке МЦД-2 ограничат 1-6 и 9-20 марта
1 марта. Mossovetinfo.ru – В период с 1 по 6 и с 9 по 20 марта после 23:30 будет ограничено движение на участке МЦД-2 между станциями Перерва и Красный строитель, сообщается в telegram-канале департам...