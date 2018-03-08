В Волоколамске задержали активистов, перекрывших дорогу к полигону «Ядрово»

8 марта, Mossovetinfo.ru - В Волоколамске задержали активистов, перекрывших дорогу к мусорному полигону «Ядрово». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей инициативной группы протестующих.



В четверг около 100 участников акции сегодня блокировали автотрассу и пытались не допустить проезда грузовиков на полигон, из-за которого, по мнению местных жителей, в городе постоянно присутствует неприятный запах. В минувшие выходные в городе прошел пятитысячный митинг, люди требовали закрытия свалки.



Ранее на мусорном полигоне «Ядрово» был введен режим ЧС введен.



6 марта по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в местной администрации состоялось заседание с участием главы администрации губернатора Михаила Кузнецова, министра экологии региона Александра Когана и главы района Евгения Гаврилова.



В течение 10 дней чиновники обещают установить в городе станции, которые будут ежечасно отслеживать степень загрязнения воздуха.



Александр Коган, как сообщает сайт Минэкологии, заявил, что власти контролируют ситуацию на полигоне «Ядрово» и знают, что нужно сделать.

«Мы контролируем ситуацию на «Ядрово» и знаем, что здесь нужно делать, - заявил Александр Коган. – В ближайшее время будет готова «дорожная карта» мероприятий по ликвидации негативного воздействия полигона, подвезут дополнительные грунты для пересыпки тела. Также организуем систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Уже пригласили проектировщиков, которые представят предложения по рекультивации первой карты и дегазации всего полигона».



Также глава Минэкологии МО отметил, что ухудшение ситуации с запахами могло произойти вследствие залпового выброса свалочного газа из-за недостаточной пересыпки полигона и работы тяжелой техники, нарушившей защитный слой. В настоящее время на «Ядрово» работает группа специалистов, снабженных тепловизорами, которая должна установить точное место выброса.