28 сентября. Mossovetinfo.ru - В прошедшие выходные в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима закрыли еще 13 магазинов, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.
По словам главы департамента Алексея Немерюка, нарушения фиксируются одни и те же: продавцы и покупатели игнорируют требования по обязательному ношению масок и перчаток.
Ранее сообщалось, что в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима закрыли 49 магазинов. Таким образом, в общей сложности в Москве за это нарушение закрыто уже 62 магазина.
15:57 Власть Решение о введении ограничений из-за коронавируса должны принимать главы регионов - Песков
15:39 Город (Москва и область) В выходные за нарушение масочного режима в Москве закрыли еще 13 магазинов
14:04 Город (Москва и область) Пользователи электронной медкарты теперь могут просматривать информацию о своих прививках
13:44 Другое Назван состав сборной России на октябрьские матчи
13:31 Общество Гидрометцентр предсказал температурные аномалии предстоящей зимой
01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19
00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы
16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны
11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе
10:44 В России В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса
09:23 В мире Армии Азербайджана и Армении ведут бои в зоне карабахского конфликта