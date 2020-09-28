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Город (Москва и область)     28.09.2020 15:39

В выходные за нарушение масочного режима в Москве закрыли еще 13 магазинов

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Теги:  магазины  масочный режим  нарушение  закрытие 

28 сентября. Mossovetinfo.ru - В прошедшие выходные в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима закрыли еще 13 магазинов, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

По словам главы департамента Алексея Немерюка, нарушения фиксируются одни и те же: продавцы и покупатели игнорируют требования по обязательному ношению масок и перчаток.

Ранее сообщалось, что в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима закрыли 49 магазинов. Таким образом, в общей сложности в Москве за это нарушение закрыто уже 62 магазина.


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Теги: 
магазины  масочный режим  нарушение  закрытие 

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