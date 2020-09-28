28 сентября. Mossovetinfo.ru - В прошедшие выходные в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима закрыли еще 13 магазинов, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.



По словам главы департамента Алексея Немерюка, нарушения фиксируются одни и те же: продавцы и покупатели игнорируют требования по обязательному ношению масок и перчаток.



Ранее сообщалось, что в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима закрыли 49 магазинов. Таким образом, в общей сложности в Москве за это нарушение закрыто уже 62 магазина.