9 сентября. Mossovetinfo.ru - В рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса в Москве первые добровольцы уже сделали прививку, сообщает оперативный штаб Москвы.



Вакцинация будет проходить в два этапа, вначале вводится первый компонент вакцины, через 21 день после этого - второй.



Вакцина, которая была совместно разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и специалистами Минобороны, прошла лабораторные испытания Роспотребнадзора и в ближайшее время начнет поступать в регионы.



Президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса 11 августа. Перед этим вакцина прошла две стадии клинических испытаний.



В Москве 7 сентября началось обследование добровольцев, которые примут участие в пострегистрационных испытаниях вакцины. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в этих испытаниях.



В настоящее время для участия в пострегистрационных испытаниях записались уже более 35 тысяч москвичей. Всего в испытаниях примут участие 40 тысяч человек, в том числе из возрастной группы 60+.