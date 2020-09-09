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Город (Москва и область)     09.09.2020 13:18

В Москве началась вакцинация от коронавируса

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Теги:  вакцинация  коронавирус 

9 сентября. Mossovetinfo.ru - В рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса в Москве первые добровольцы уже сделали прививку, сообщает оперативный штаб Москвы.

Вакцинация будет проходить в два этапа, вначале вводится первый компонент вакцины, через 21 день после этого - второй.

Вакцина, которая была совместно разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и специалистами Минобороны, прошла лабораторные испытания Роспотребнадзора и в ближайшее время начнет поступать в регионы.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса 11 августа. Перед этим вакцина прошла две стадии клинических испытаний.

В Москве 7 сентября началось обследование добровольцев, которые примут участие в пострегистрационных испытаниях вакцины. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в этих испытаниях.

В настоящее время для участия в пострегистрационных испытаниях записались уже более 35 тысяч москвичей. Всего в испытаниях примут участие 40 тысяч человек, в том числе из возрастной группы 60+.


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Теги: 
вакцинация  коронавирус 

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