27 мая. Mossovetinfo.ru – С 1 июня в Москве в полном объеме возобновит работу городская система велопроката, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



В качестве обязательных условий для возобновления работы велопроката указаны обязательная регулярная дезинфекция оборудования, а также обязательное использование гражданами перчаток или обработка дезинфицирующими средствами всех поверхностей, с которыми могли контактировать другие лица.



Система городского велопроката в 2020 году начала работать с 10 апреля, однако, в связи с распространением коронавируса, велопрокат работал в ограниченном режиме. Пользоваться велосипедами могли только курьеры, волонтеры и сотрудники служб, которые обеспечивают социально незащищенных граждан.