19 марта. Mossovetinfo.ru – На станциях Московского центрального кольца (МЦК) установят вендинговые автоматы. Об этом сообщили в telegram-канале МЦК.



В них будут продавать закуски, напитки и аптечные нелекарственные товары. Первые торговые автоматы появятся уже летом.