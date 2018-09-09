9 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов сообщил о появлении в интернете «фейкового» видео о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков.
«На видео видно, как председатель комиссии достает из тумбочки бюллетени, подходит к урне и опускает их. Сравнив этот ролик с реальным видео с участка № 2342, мы видим различия: это и расстановка мебели, и урн. На ролике с «вбросом» обычные урны, а на реальном участке КОИБы. Мы подумали, что это может быть из другого региона, но там стоит московский титр с номером участка и временем», - рассказал Венедиктов.
По словам Венедиктова, Общественный штаб впервые столкнулся со случаем намеренной фальсификации.
В Москве проходят выборы мэра города. На пост претендуют пять кандидатов. Выборы завершатся в 22:00.
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