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Город (Москва и область)     09.09.2018 12:29

Венедиктов сообщил о фальсификации видео вброса бюллетеней на выборах мэра Москвы

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Теги:  выборы  выборы мэра Москвы  выборы мэра-2018  выборы-2018  единый день голосования 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов сообщил о появлении в интернете «фейкового» видео о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков.

«На видео видно, как председатель комиссии достает из тумбочки бюллетени, подходит к урне и опускает их. Сравнив этот ролик с реальным видео с участка № 2342, мы видим различия: это и расстановка мебели, и урн. На ролике с «вбросом» обычные урны, а на реальном участке КОИБы. Мы подумали, что это может быть из другого региона, но там стоит московский титр с номером участка и временем», - рассказал Венедиктов.

По словам Венедиктова, Общественный штаб впервые столкнулся со случаем намеренной фальсификации.

В Москве проходят выборы мэра города. На пост претендуют пять кандидатов. Выборы завершатся в 22:00.


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Теги: 
выборы  выборы мэра Москвы  выборы мэра-2018  выборы-2018  единый день голосования 

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