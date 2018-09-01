1 сентября. Mossovetinfo.ru – Весь наземный транспорт в Москве с 1 сентября начал работать без турникетов. Пассажиры более 8000 единиц наземного транспорта теперь могут заходить во все двери. Проезд можно оплачивать при помощи любого из валидаторов, которые установлены в салоне.



Решение убрать турникеты было принято для того, чтобы сократить время посадки в транспорт и соответственно сократить время в пути – в среднем, на 15 минут.



Первые турникеты убрали на 80 маршрутах наземного транспорта Москвы 1 января. В июне турникеты убрали из всех московских трамваев.