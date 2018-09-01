1 сентября. Mossovetinfo.ru – Весь наземный транспорт в Москве с 1 сентября начал работать без турникетов. Пассажиры более 8000 единиц наземного транспорта теперь могут заходить во все двери. Проезд можно оплачивать при помощи любого из валидаторов, которые установлены в салоне.
Решение убрать турникеты было принято для того, чтобы сократить время посадки в транспорт и соответственно сократить время в пути – в среднем, на 15 минут.
Первые турникеты убрали на 80 маршрутах наземного транспорта Москвы 1 января. В июне турникеты убрали из всех московских трамваев.
10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября
09:47 Город (Москва и область) Весь наземный транспорт Москвы с 1 сентября работает без турникетов
09:36 Происшествия ЧП с самолетом в Сочи: что произошло
20:47 В мире Путин о гибели Захарченко: те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта
18:37 В мире Глава ДНР Захарченко скончался после взрыва в кафе в Донецке
10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября
13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство
12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре
19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн