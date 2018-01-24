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Город
24.01.2018, 20:30
Собянин назвал сроки строительства Большой кольцевой линии метро
24 января. Mossovetinfo.ru - Общий срок строительства Большой кольцевой линии метро (Третий пересадочный контур) - от трех до пяти. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ. «Общий п...
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Город
24.01.2018, 20:26
Весь подвижной состав в московском метро будет обновлен за 5-6 лет
24 января. Mossovetinfo.ru - Весь подвижной состав в московском метро будет обновлен за 5-6 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ. «За 5-6 лет мы полностью заменим подвижной ...
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Город
24.01.2018, 14:42
Владимир Путин посетил «Дом Высоцкого»
24 января. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин посетил в среду «Дом Высоцкого» в Москве» и ознакомился с проектом реставрации центра-музея. Об этом сообщается на сайте Кремля. ...