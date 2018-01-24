Весь подвижной состав в московском метро будет обновлен за 5-6 лет

24 января. Mossovetinfo.ru - Весь подвижной состав в московском метро будет обновлен за 5-6 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.



«За 5-6 лет мы полностью заменим подвижной состав», - сказал мэр Москвы.



Новые поезда различных серий уже ходят по разным веткам московского метро. В частности, на Таганско-Краснопресненскую линию поступают поезда «Москва».