5 июня. Mossovetinfo.ru – Прошедшая весна в Москве стала одной из самых солнечных с начала 21 века, сообщает портал «Метеоновости».
По данным синоптиков, прошедшей весной в Москве было зафиксировано 744 солнечных часа. Это второй результат после весны 2002 года, когда в столице зафиксировали 780 солнечных часов. В целом, прошедшей весной количество солнечных часов в Москве превысило норму на 30%.
Столь солнечную весну синоптики объясняют большим количеством арктических антициклонов, приносивших в Москву хорошую погоду.
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