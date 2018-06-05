5 июня. Mossovetinfo.ru – Прошедшая весна в Москве стала одной из самых солнечных с начала 21 века, сообщает портал «Метеоновости».



По данным синоптиков, прошедшей весной в Москве было зафиксировано 744 солнечных часа. Это второй результат после весны 2002 года, когда в столице зафиксировали 780 солнечных часов. В целом, прошедшей весной количество солнечных часов в Москве превысило норму на 30%.



Столь солнечную весну синоптики объясняют большим количеством арктических антициклонов, приносивших в Москву хорошую погоду.