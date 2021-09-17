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Город (Москва и область)     17.09.2021 10:55

Вестибюль станции метро «Курская» в Москве закрыт до 19 ноября

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Теги:  метро  метрополитен  ремонт 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – С 17 сентября для ремонта эскалаторов закрывается вестибюль станции «Курская» Арбатско-Покровской линии, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Вестибюль будет закрыт до 19 ноября. За это время будет проведен капитальный ремонт всех трех эскалаторов в вестибюле.

Для входа и выхода пассажиры смогут воспользоваться объединенным вестибюлем станции «Курская» Кольцевой линии.

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Теги: 
метро  метрополитен  ремонт 

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