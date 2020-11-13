13 ноября. Mossovetinfo.ru – Вестибюль станции метро «Новослободская» Кольцевой линии закроется на год с 21 ноября, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Вестибюль закроется для замены эскалаторов, которые работают на станции с 1952 года. Вместо трех старых эскалаторов будут установлены 4 новых. Они будут тише, быстрее и вместят более число пассажиров.
Станция «Новослободская» продолжит работу, попасть на нее можно будет через станцию «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Также пассажиры могут воспользоваться соседними станциями «Белорусская», «Маяковская» и «Достоевская».
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