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Город (Москва и область)     13.11.2020 16:18

Вестибюль станции метро «Новослободская» закроется на год с 21 ноября

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Теги:  метро  метрополитен  Новослободская  закрытие вестибюлей 

13 ноября. Mossovetinfo.ru – Вестибюль станции метро «Новослободская» Кольцевой линии закроется на год с 21 ноября, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Вестибюль закроется для замены эскалаторов, которые работают на станции с 1952 года. Вместо трех старых эскалаторов будут установлены 4 новых. Они будут тише, быстрее и вместят более число пассажиров.

Станция «Новослободская» продолжит работу, попасть на нее можно будет через станцию «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Также пассажиры могут воспользоваться соседними станциями «Белорусская», «Маяковская» и «Достоевская».


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Новослободская  закрытие вестибюлей 

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