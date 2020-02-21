21 февраля. Mossovetinfo.ru – Вестибюль станции метро «Площадь Ильича» будет закрыт на ремонт с 22 по 24 февраля, сообщается в официальном аккаунте московского метрополитена.
Для входа и выхода на станцию пассажирам предлагается пользоваться станцией «Римская» Люблинско-Дмитровской линии.
В штатном режиме вестибюль станции «Площадь Ильича» возобновит работу во вторник, 25 февраля, с открытием метрополитена.
11:04 Город (Москва и область) Вестибюль станции метро «Площадь Ильича» закроют на ремонт с 22 по 24 февраля
10:39 Город (Москва и область) Собянин заявил об использовании в Москве системы видеонаблюдения для профилактики коронавируса
10:01 Город (Москва и область) Фестиваль «Московская Масленица». Программа на 21 февраля
09:48 В России Минпромторг предлагает повысить транспортный налог на старые автомобили
09:19 Город (Москва и область) В Москве 21 февраля открывается фестиваль «Московская Масленница»
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году
22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления