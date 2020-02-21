21 февраля. Mossovetinfo.ru – Вестибюль станции метро «Площадь Ильича» будет закрыт на ремонт с 22 по 24 февраля, сообщается в официальном аккаунте московского метрополитена.



Для входа и выхода на станцию пассажирам предлагается пользоваться станцией «Римская» Люблинско-Дмитровской линии.



В штатном режиме вестибюль станции «Площадь Ильича» возобновит работу во вторник, 25 февраля, с открытием метрополитена.