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Город (Москва и область)     21.02.2020 11:04

Вестибюль станции метро «Площадь Ильича» закроют на ремонт с 22 по 24 февраля

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Теги:  метро  метрополитен  Площадь Ильича  ремонт 

21 февраля. Mossovetinfo.ru – Вестибюль станции метро «Площадь Ильича» будет закрыт на ремонт с 22 по 24 февраля, сообщается в официальном аккаунте московского метрополитена.

Для входа и выхода на станцию пассажирам предлагается пользоваться станцией «Римская» Люблинско-Дмитровской линии.

В штатном режиме вестибюль станции «Площадь Ильича» возобновит работу во вторник, 25 февраля, с открытием метрополитена.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Площадь Ильича  ремонт 

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