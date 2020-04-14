14 апреля. Mossovetinfo.ru – Вестибюли наименее востребованных станций московского метрополитена временно закрыли с 14 апреля в связи с низким пассажиропотоком, сообщается на официальном сайте столичной подземки.



Закрыты только вестибюли тех станций, на которых пассажиропоток снизился в разы, и у которых есть второй вестибюль. Сами станции продолжат работу.



Также сообщается, что несмотря на снижение пассажиропотока более, чем на 80%, поезда в метро продолжат ходить по графику рабочего дня. Это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию.



Список станций метро, вестибюли которых временно закрыты:



1. Черкизовская (Сокольническая линия) – выходы 2 и 3

2. Площадь Гагарина (МЦК) – выход 2

3. Косино (Некрасовская линия) – выход 7

4. Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) – выход 1

5. Пионерская (Филёвская линия) – выход 1

6. Румянцево (Сокольническая линия) – выход 1

7. Выставочная (Филёвская линия) – выход 4

8. Озерная (Солнцевская линия) – выход 1

9. ЦСКА (Большая кольцевая линия) – выход 1

10. Боровское шоссе (Солнцевская линия) – выход 1

11. Кунцевская (Филёвская линия) – выход 1

12. Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) – выход 1

13. Говорово (Солнцевская линия) – выходы 1 и 2

14. Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) – выход 1

15. Мичуринский проспект (Солнцевская линия) – выход 2

16. Международная (Филёвская линия) – выход 6

17. Савёловская (Большая кольцевая линия) – выходы 6 и 7

18. Рассказовка (Солнцевская линия) – выходы 4 и 5

19. Филёвский парк (Филёвская линия) – выход 1

20. Багратионовская (Филёвская линия) – выход 1.