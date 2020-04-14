Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     14.04.2020 08:15

Вестибюли 20 станций метро закрыли из-за низкого пассажиропотока

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  вестибюли  закрытие 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – Вестибюли наименее востребованных станций московского метрополитена временно закрыли с 14 апреля в связи с низким пассажиропотоком, сообщается на официальном сайте столичной подземки.

Закрыты только вестибюли тех станций, на которых пассажиропоток снизился в разы, и у которых есть второй вестибюль. Сами станции продолжат работу.

Также сообщается, что несмотря на снижение пассажиропотока более, чем на 80%, поезда в метро продолжат ходить по графику рабочего дня. Это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию.

Список станций метро, вестибюли которых временно закрыты:

1. Черкизовская (Сокольническая линия) – выходы 2 и 3
2. Площадь Гагарина (МЦК) – выход 2
3. Косино (Некрасовская линия) – выход 7
4. Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) – выход 1
5. Пионерская (Филёвская линия) – выход 1
6. Румянцево (Сокольническая линия) – выход 1
7. Выставочная (Филёвская линия) – выход 4
8. Озерная (Солнцевская линия) – выход 1
9. ЦСКА (Большая кольцевая линия) – выход 1
10. Боровское шоссе (Солнцевская линия) – выход 1
11. Кунцевская (Филёвская линия) – выход 1
12. Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) – выход 1
13. Говорово (Солнцевская линия) – выходы 1 и 2
14. Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) – выход 1
15. Мичуринский проспект (Солнцевская линия) – выход 2
16. Международная (Филёвская линия) – выход 6
17. Савёловская (Большая кольцевая линия) – выходы 6 и 7
18. Рассказовка (Солнцевская линия) – выходы 4 и 5
19. Филёвский парк (Филёвская линия) – выход 1
20. Багратионовская (Филёвская линия) – выход 1.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  вестибюли  закрытие 

Возврат к списку

Лента новостей

09:40 В России Более четверти компаний в России намерены сократить зарплаты сотрудников в течение полугода

09:00 Город (Москва и область) Более 12 тысяч москвичей стали волонтерами акции «Мы вместе»

08:38 Город (Москва и область) В Москве создадут еще 24 коронавирусных стационара за 10 дней

08:15 Город (Москва и область) Вестибюли 20 станций метро закрыли из-за низкого пассажиропотока

19:16 Город (Москва и область) В Москве за первый день выдали 1,8 миллиона цифровых пропусков

Актуальные материалы

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru