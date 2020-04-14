14 апреля. Mossovetinfo.ru – Вестибюли наименее востребованных станций московского метрополитена временно закрыли с 14 апреля в связи с низким пассажиропотоком, сообщается на официальном сайте столичной подземки.
Закрыты только вестибюли тех станций, на которых пассажиропоток снизился в разы, и у которых есть второй вестибюль. Сами станции продолжат работу.
Также сообщается, что несмотря на снижение пассажиропотока более, чем на 80%, поезда в метро продолжат ходить по графику рабочего дня. Это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию.
Список станций метро, вестибюли которых временно закрыты:
1. Черкизовская (Сокольническая линия) – выходы 2 и 3
2. Площадь Гагарина (МЦК) – выход 2
3. Косино (Некрасовская линия) – выход 7
4. Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) – выход 1
5. Пионерская (Филёвская линия) – выход 1
6. Румянцево (Сокольническая линия) – выход 1
7. Выставочная (Филёвская линия) – выход 4
8. Озерная (Солнцевская линия) – выход 1
9. ЦСКА (Большая кольцевая линия) – выход 1
10. Боровское шоссе (Солнцевская линия) – выход 1
11. Кунцевская (Филёвская линия) – выход 1
12. Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) – выход 1
13. Говорово (Солнцевская линия) – выходы 1 и 2
14. Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) – выход 1
15. Мичуринский проспект (Солнцевская линия) – выход 2
16. Международная (Филёвская линия) – выход 6
17. Савёловская (Большая кольцевая линия) – выходы 6 и 7
18. Рассказовка (Солнцевская линия) – выходы 4 и 5
19. Филёвский парк (Филёвская линия) – выход 1
20. Багратионовская (Филёвская линия) – выход 1.
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