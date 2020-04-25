25 апреля. Mossovetinfo.ru – Вестибюли еще 13 станций московского метрополитена временно закроют с 26 апреля в связи с низким пассажиропотоком, сообщается на официальном сайте столичной подземки.
Закрытие вестибюлей коснется наименее востребованных станций, у которых есть вторые вестибюли. Сами станции продолжат работу.
Список станций, вестибюли которых временно закроют с 26 апреля.
1. Парк культуры (Сокольническая линия) – выход 2
2. Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия) – выходы 1 и 2
3. Шипиловская (Люблинско-Дмитровская линия) – выходы 4 и 5
4. Петровский парк (Большая кольцевая линия) – выходы 4 и 5
5. Волоколамская (Арбатско-Покровская линия) – выход 1
6. Пражская (Серпуховско-Тимирязевская линия) – выходы 11 и 12
7. Зябликово (Люблинско-Дмитровская линия) – выход 11
8. Шелепиха (Большая кольцевая линия) – выход 4
9. Верхние Лихоборы (Люблинско-Дмитровская линия) – выход 4
10. Солнцево (Солнцевская линия) – выход 2
11. Владыкино (Серпуховско-Тимирязевская линия) – выход 2
12. Орехово (Замоскворецкая линия) – выходы 2 и 3
13. Раменки (Солнцевская линия) – выходы 5-7.
Ранее в Москве в связи с резким сокращением пассажиропотока были закрыты вестибюли 20 станций.
С 15 апреля в Москве введена система цифровых пропусков для поездок по городу. Для поездок на общественном транспорте, в том числе на метро, к цифровому пропуску должна быть привязана транспортная карта или социальная карта. С 22 апреля в Москве введена система автоматической проверки цифровых пропусков.
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