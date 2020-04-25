25 апреля. Mossovetinfo.ru – Вестибюли еще 13 станций московского метрополитена временно закроют с 26 апреля в связи с низким пассажиропотоком, сообщается на официальном сайте столичной подземки.



Закрытие вестибюлей коснется наименее востребованных станций, у которых есть вторые вестибюли. Сами станции продолжат работу.



Список станций, вестибюли которых временно закроют с 26 апреля.



1. Парк культуры (Сокольническая линия) – выход 2

2. Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия) – выходы 1 и 2

3. Шипиловская (Люблинско-Дмитровская линия) – выходы 4 и 5

4. Петровский парк (Большая кольцевая линия) – выходы 4 и 5

5. Волоколамская (Арбатско-Покровская линия) – выход 1

6. Пражская (Серпуховско-Тимирязевская линия) – выходы 11 и 12

7. Зябликово (Люблинско-Дмитровская линия) – выход 11

8. Шелепиха (Большая кольцевая линия) – выход 4

9. Верхние Лихоборы (Люблинско-Дмитровская линия) – выход 4

10. Солнцево (Солнцевская линия) – выход 2

11. Владыкино (Серпуховско-Тимирязевская линия) – выход 2

12. Орехово (Замоскворецкая линия) – выходы 2 и 3

13. Раменки (Солнцевская линия) – выходы 5-7.



Ранее в Москве в связи с резким сокращением пассажиропотока были закрыты вестибюли 20 станций.



С 15 апреля в Москве введена система цифровых пропусков для поездок по городу. Для поездок на общественном транспорте, в том числе на метро, к цифровому пропуску должна быть привязана транспортная карта или социальная карта. С 22 апреля в Москве введена система автоматической проверки цифровых пропусков.