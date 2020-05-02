2 мая. Mossovetinfo.ru – Вестибюли еще 45 станций московского метрополитена временно закроют с 3 мая, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Вестибюли закроют на наименее востребованных станциях и только на тех, где есть другие вестибюли для входа и выхода пассажиров. Сами станции продолжат работу.
14 апреля в Москве из-за низкой нагрузки были закрыты вестибюля 20 наименее загруженных станций, 25 апреля были закрыты вестибюли еще 13 станций. Таким образом, общее число станций, на которых закрыты вестибюли, вырастет до 78.
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