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Город (Москва и область)     02.05.2020 12:26

Вестибюли еще 45 станций метро в Москве временно закроют с 3 мая

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Теги:  метро  метрополитен  вестибюли  закрытие 

2 мая. Mossovetinfo.ru – Вестибюли еще 45 станций московского метрополитена временно закроют с 3 мая, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Вестибюли закроют на наименее востребованных станциях и только на тех, где есть другие вестибюли для входа и выхода пассажиров. Сами станции продолжат работу.

14 апреля в Москве из-за низкой нагрузки были закрыты вестибюля 20 наименее загруженных станций, 25 апреля были закрыты вестибюли еще 13 станций. Таким образом, общее число станций, на которых закрыты вестибюли, вырастет до 78.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  вестибюли  закрытие 

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