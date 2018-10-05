5 октября. Mossovetinfo.ru – Вестибюли трех станций московского метрополитена закроют для проведения ремонтных работ с вечера 5 октября до открытия метро в понедельник 8 октября, сообщает портал mos.ru.
Северный вестибюль станции метро «Люблино» и южный вестибюль станции метро «Марьино» закроют с 22:00 5 октября до открытия метро утром 8 октября. Кроме того, с 8 по 12 октября северный вестибюль станции «Люблино» будет ежедневно закрываться в 22:00 и открываться в 05:30 утра следующего дня.
Восточный вестибюль станции метро «Новогиреево» закроют для пассажиров с 23:00 5 октября и до 05:30 утра 8 октября. В период с 8 по 12 октября, вестибюль будет закрываться с 23:00 до 05:30 утра следующего дня.
В период закрытия вестибюлей, противоположные вестибюли станций будут работать в обычном режиме.
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