3 мая. Mossovetinfo.ru – Трамвайные пути в Москве в 2018 году будут оборудованы виброизоляционными матами, сообщили в транспортном комплексе столицы.



Виброизоляционные маты будут уложены на трехкилометровом участке трамвайных путей в районе Новоспасского моста и Большой Калитниковской улицы, где в текущем году запланирован капитальный ремонт путей.



Установка виброизоляционных матов позволит сократить вибрацию от движения трамваев на 30%.