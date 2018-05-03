3 мая. Mossovetinfo.ru – Трамвайные пути в Москве в 2018 году будут оборудованы виброизоляционными матами, сообщили в транспортном комплексе столицы.
Виброизоляционные маты будут уложены на трехкилометровом участке трамвайных путей в районе Новоспасского моста и Большой Калитниковской улицы, где в текущем году запланирован капитальный ремонт путей.
Установка виброизоляционных матов позволит сократить вибрацию от движения трамваев на 30%.
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