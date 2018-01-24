24 января. Mossovetinfo.ru – Виртуальные двойники великого русского ученого и одного из основателей МГУ — Михаила Ломоносова — появились в 11 местах в центре Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



3D-копии появились ко Дню студента. 24 и 25 января их могут «поймать» камерами своих смартфонов пользователи городского приложения Histars



Приложение «Узнай Москву. Фото» запустили в октябре 2015 года. В августе 2017 года оно вышло на международный уровень и получило название Histars. 3D-героев, которые раньше «жили» на улицах Москвы, теперь можно увидеть по всему миру.