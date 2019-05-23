22 мая. Mossovetinfo.ru – На горячей линии «Московского транспорта» уже в течение месяца работает виртуальный оператор, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



К виртуальному оператору можно обратиться по вопросам эвакуации автомобиля. Робот запрашивает госномер машины, рассказывает, куда она была эвакуирована, что необходимо сделать для ее возвращения, и какие для этого нужны документы.



Согласно статистике, виртуальный оператор помогает москвичам вдвое быстрее, чем живой оператор.



За первый месяц работы с роботом поговорили уже более тысячи человек – около 10% от всех звонивших по вопросам эвакуации автомобиля. В дальнейшем робот сможет принимать и обрабатывать до 100% звонков. При этом, возможность пообщаться с живым оператором сохранится.