22 мая. Mossovetinfo.ru – На горячей линии «Московского транспорта» уже в течение месяца работает виртуальный оператор, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
К виртуальному оператору можно обратиться по вопросам эвакуации автомобиля. Робот запрашивает госномер машины, рассказывает, куда она была эвакуирована, что необходимо сделать для ее возвращения, и какие для этого нужны документы.
Согласно статистике, виртуальный оператор помогает москвичам вдвое быстрее, чем живой оператор.
За первый месяц работы с роботом поговорили уже более тысячи человек – около 10% от всех звонивших по вопросам эвакуации автомобиля. В дальнейшем робот сможет принимать и обрабатывать до 100% звонков. При этом, возможность пообщаться с живым оператором сохранится.
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