18 июня. Mossovetinfo.ru – Виртуальный робот-экскурсовод, разработанный Мосгортуром и департаментом культуры столицы к ЧМ-2018, начал проводить виртуальные экскурсии по Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Робот Борис на специальном сайте показывает интересные места в Москве и задает пользователям загадки. На выбор предлагается пять маршрутов, длительностью от 1,5 до 2,5 часов. Экскурсии проводятся на трех языках: на русском, английском и испанском.



После окончания Чм-2018 планируется расширить количество маршрутов и квестов.