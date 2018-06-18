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Город (Москва и область)     18.06.2018 11:52

Виртуальный робот-экскурсовод начал работать в Москве

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Теги:  экскурсии  роботы  интернет 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Виртуальный робот-экскурсовод, разработанный Мосгортуром и департаментом культуры столицы к ЧМ-2018, начал проводить виртуальные экскурсии по Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Робот Борис на специальном сайте показывает интересные места в Москве и задает пользователям загадки. На выбор предлагается пять маршрутов, длительностью от 1,5 до 2,5 часов. Экскурсии проводятся на трех языках: на русском, английском и испанском.

После окончания Чм-2018 планируется расширить количество маршрутов и квестов.


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Карта места

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Теги: 
экскурсии  роботы  интернет 

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