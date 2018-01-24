24 января. Mossovetinfo.ru – Вход на каток в Парке Горького можно оплатить с помощью транспортной карты «Тройка». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



При входе в пятый павильон катка, где проходят посетители со своими коньками, нужно просто приложить карту к турникету. Сумма, которая равна цене билета, спишется с карты автоматически.