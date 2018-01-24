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Город     24.01.2018 09:27

Вход на каток в Парке Горького заработает по карте «Тройка»‍

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Теги:  карта Тройка  катки 

24 января. Mossovetinfo.ru – Вход на каток в Парке Горького можно оплатить с помощью транспортной карты «Тройка». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

При входе в пятый павильон катка, где проходят посетители со своими коньками, нужно просто приложить карту к турникету. Сумма, которая равна цене билета, спишется с карты автоматически.


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Карта места

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Теги: 
карта Тройка  катки 

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