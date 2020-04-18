18 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы аннулировали 554 цифровых пропуска у граждан, зараженных коронавирусом, сообщил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.



Ряд пропусков был аннулирован у лиц, проживающих с заболевшими и также обязанных соблюдать режим самоизоляции.