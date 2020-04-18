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Город (Москва и область)     18.04.2020 14:30

Власти Москвы аннулировали 554 цифровых пропуска у зараженных коронавирусом

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Теги:  цифровые пропуска  коронавирус  аннулирование 

18 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы аннулировали 554 цифровых пропуска у граждан, зараженных коронавирусом, сообщил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Ряд пропусков был аннулирован у лиц, проживающих с заболевшими и также обязанных соблюдать режим самоизоляции.


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Теги: 
цифровые пропуска  коронавирус  аннулирование 

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