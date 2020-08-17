17 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти намерены ускорить реализацию программы реновации жилья, сообщил журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
По словам Бочкарева, для ускорения программы делается все возможное, и даже ограничительные меры, введенные в столице в связи с коронавирусом, не остановили работы в рамках программы.
Заммэра напомнил, что для реализации программы подобраны 453 стартовые площадки, уже идет переселение 157 домов, и сообщил, что до конца года переезд в рамках программы реновации начнут жители еще 85 домов.
Ранее власти Москвы опубликовали приказ об этапах переселения в рамках программы реновации жилья. Переселение предлагается проводить в три этапа и завершить программу, как и планировалось, к 2032 году.
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