17 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти намерены ускорить реализацию программы реновации жилья, сообщил журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев.



По словам Бочкарева, для ускорения программы делается все возможное, и даже ограничительные меры, введенные в столице в связи с коронавирусом, не остановили работы в рамках программы.



Заммэра напомнил, что для реализации программы подобраны 453 стартовые площадки, уже идет переселение 157 домов, и сообщил, что до конца года переезд в рамках программы реновации начнут жители еще 85 домов.



Ранее власти Москвы опубликовали приказ об этапах переселения в рамках программы реновации жилья. Переселение предлагается проводить в три этапа и завершить программу, как и планировалось, к 2032 году.