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Город (Москва и область)     17.08.2020 10:01

Власти Москвы намерены ускорить реализацию программы реновации

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Теги:  программа реновации жилья  реновация  жилье  программа реновации  реновация жилья  снос пятиэтажек 

17 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти намерены ускорить реализацию программы реновации жилья, сообщил журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, для ускорения программы делается все возможное, и даже ограничительные меры, введенные в столице в связи с коронавирусом, не остановили работы в рамках программы.

Заммэра напомнил, что для реализации программы подобраны 453 стартовые площадки, уже идет переселение 157 домов, и сообщил, что до конца года переезд в рамках программы реновации начнут жители еще 85 домов.

Ранее власти Москвы опубликовали приказ об этапах переселения в рамках программы реновации жилья. Переселение предлагается проводить в три этапа и завершить программу, как и планировалось, к 2032 году.


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Теги: 
программа реновации жилья  реновация  жилье  программа реновации  реновация жилья  снос пятиэтажек 

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