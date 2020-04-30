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Город (Москва и область)     30.04.2020 18:55

Власти Москвы напомнили о необходимости иметь пропуск при поездке на дачу

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Теги:  цифровые пропуска  дачи  майские праздники 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы на портале mos.ru напомнили москвичам, которые собираются в предстоящие майские праздники поехать на дачу, необходимо оформить разовый цифровой пропуск.

Оформить разовый пропуск на текущий день, а также на любой из ближайших двух дней, можно на портале mos.ru. Если ранее пропуск уже оформлялся, внесенные ранее данные будут внесены в новый пропуск автоматически. Далее надо будет выбрать типа пропуска – «Разовая поездка в иных целях». После этого необходимо будет указать маршрут передвижения, цель и дату поездки.

Получить пропуск в день поездки можно также отправив смс на номер 7377, либо по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77.

Для поездок на общественном транспорте к цифровому пропуску необходимо привязать номер транспортной карты, для поездок на автомобиле – госномер машины. При этом, если в машине будет более одного человека, необходимо, чтобы пропуск был у каждого пассажира. Привязывать пропуск к бумажным билетам для проезда в электричках не требуется.

Также напоминается, что разовый цифровой пропуск действует только в течение одного дня. Поэтому если граждане едут на дачу с ночевкой, им придется получить еще один пропуск для возвращения домой. Помимо этого, напоминается, что разовый пропуск для поездок в личных целях можно получить только два раза в неделю.

Система цифровых пропусков была введена в Москве и Подмосковье 15 апреля в связи с распространением коронавируса. С 22 апреля в Москве и области начала действовать автоматическая система проверки цифровых пропусков.


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Теги: 
цифровые пропуска  дачи  майские праздники 

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