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Город (Москва и область)     15.01.2021 16:52

Власти Москвы не исключают еще одну волну коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Анастасия Ракова 

15 января. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы не исключают возникновения еще одной волны коронавируса заявила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам Раковой, на распространение коронавируса могут оказать прошедшие новогодние праздники, а также общая ситуация с коронавирусом в Европе.

В тоже время заммэра отметила, что в настоящий момент ситуация с коронавирусом в Москве стабильная.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае 2021 года.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Анастасия Ракова 

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