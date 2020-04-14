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Город (Москва и область)     14.04.2020 09:50

Власти Москвы не исключили дефицит коек в больницах для больных с коронавирусом

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Теги:  кронавирус  больницы  стационары 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с тем, что ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной, власти Москвы не исключают дефицита коек для зараженных коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения.

В связи с этим департамент здравоохранения принял решение что вся экстренная медицинская помощь будет оказываться в 12 стационарах: ГКБ им.В.В.Вересаева, ГКБ им.А.К.Ерамишанцева, ГКБ им.Ф.И.Иноземцева, ГКБ им В.М.Буянова, ГКБ им. С.С.Юдина, ГКБ им В.В.Виноградова, ГКБ им.Л.А.Ворохобова, ГКБ им. М.П.Кончаловского, НИИ им. Н.В.Склифосовского, ГКБ №1 им.Н.И. Пирогова, им. С.П.Боткина, ГКБ им.И.В.Давыдовского.

Кроме того, оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что в течение 10 дней в Москве создадут еще 24 стационара для больных коронавирусной инфекцией.


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Теги: 
кронавирус  больницы  стационары 

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