14 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с тем, что ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной, власти Москвы не исключают дефицита коек для зараженных коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения.
В связи с этим департамент здравоохранения принял решение что вся экстренная медицинская помощь будет оказываться в 12 стационарах: ГКБ им.В.В.Вересаева, ГКБ им.А.К.Ерамишанцева, ГКБ им.Ф.И.Иноземцева, ГКБ им В.М.Буянова, ГКБ им. С.С.Юдина, ГКБ им В.В.Виноградова, ГКБ им.Л.А.Ворохобова, ГКБ им. М.П.Кончаловского, НИИ им. Н.В.Склифосовского, ГКБ №1 им.Н.И. Пирогова, им. С.П.Боткина, ГКБ им.И.В.Давыдовского.
Кроме того, оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что в течение 10 дней в Москве создадут еще 24 стационара для больных коронавирусной инфекцией.
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